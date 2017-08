Round About Italy

Dieses Band ist ein gut gewürzter, italienisch-französisch-deutscher Jazzleckerbissen. Vier hochkarätige Musiker zelebrieren ein mitreißendes Repertoire aus italienischen ‚Canzone‘.

Der in Süditalien geborene Gitarrist Lorenzo Petrocca, der mit Monty Alexander und Scott Hamilton tourte, gibt mit seinem virtuosen Spiel und seinem unvergleichlich warmen Ton dem Sound der Band die sprühende italienische Lebensfreude. Am Piano der in Paris lebende William Lecomte - erst vor kurzem trat er mit Jean Luc Ponty und Nigel Kennedy in der Royal Albert Hall in London auf. Der deutsche Bassist Jens Loh, der mit Musikergrößen wie Ack van Rooyen und Ingrid Jensen performte und sein französischer Kollege Antoine Fillon am Schlagzeug, der in New York und Cuba studierte und 10 Jahre für die Harald Schmidt Show spielte, machen das europäische Quartett komplett.

Ihre im Februar erschienene CD, die im Konzert immer wieder durch neue Stücke ergänzt wird, stellen die Vier mit großer Leidenschaft und in engem Kontakt zum begeisterten Publikum vor. Diese außergewöhnliche Band nimmt Sie mit auf eine Reise in die italienische „dell‘Arte“ Jazz Tradition…Eintritt: 12 €, Schüler/Studenten: 5 €