80’s/90’s Rock & Pop „gelebt“ in klassischer Rock-Besetzung – mitreisende Livemusik auf den Punkt gebracht. In explosiver Trio-Besetzung präsentiert ROXXANE einen kurzweiligen Mix aus ausgewählten Rock- und Pop-Klassikern mit Schwerpunkt 70er, 80er und 90er – kreativ und stets mit Leidenschaft interpretiert. Live versteht es ROXXANE, das Publikum mit transparentem und druckvollem Groove zu verzaubern, egal ob man nur gespannt zuhören möchte und/oder lieber hemmungslos abtanzen will. Vom ersten Ton an merkt man, dass die 3 Vollblutmusiker 100% auf einer Wellenlänge sind – Spielfreude und Leidenschaft, die ansteckt. Die Band probt im Tonstudio und das hört man auch live. Der transparente und dabei druckvolle Sound ist eines der Markenzeichen der Band. ROXXANE steht dabei für 100% live gespielten Rock – ohne Netz und doppelten Boden. ROXXANE – that’s were the groove is…