Ein ganz besonderer Abend mit Sarah Brightman, Gregorian und weiteren Special Guests!Die Royal Christmas Gala präsentiert großartige, internationale Künstler in einer festlichen Show, gespickt mit opulenten Lichteffekten, die allein, in Duetten oder bei phantastischen Kollaborationen die schönsten Weihnachtslieder und ihre größten Hits zum Besten geben. Unterstützt werden sie dabei von einem großen Orchester und Band.Sarah Brightman ist zweifelsohne eine der bekanntesten Stimmen unserer Zeit. Mit Time To Say Goodbye hat sie gemeinsam mit Andrea Bocelli einen unsterblichen Welthit geschaffen. Als einzige Künstlerin durfte sie bereits zweimal die Titelmelodie auf den Eröffnungsfeiern der Olympischen Spiele singen vor über sieben Milliarden Menschen.Neben Sarah Brightman werden Gregorian bei der Royal Christmas Gala das Publikum begeistern. Die klassisch ausgebildeten Sänger gehören mit über zehn Millionen verkauften Alben sowie zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen zu den erfolgreichsten deutschen Acts weltweit.Weitere Special Guest werden in Kürze bestätigt.