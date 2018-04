RTimBild: Dein Blick - Deine Stadt

Mit dem Smartphone kann man jederzeit schnell ein Foto machen. Die Bilder können sofort in sozialen Medien hochgeladen, verschickt oder direkt gezeigt werden. Die ständige Verfügbarkeit der Smartphonekamera verändert die visuellen Gewohnheiten und den Umgang mit Fotos. Das Bild einer Stadt wird nicht mehr nur durch Postkarten und Bildbände transportiert: In sozialen Netzwerken zeigen Menschen, was sie mit ihrer Stadt verbinden. Die Ausstellung setzt Smartphonefotos, die im Rahmen des Wettbewerbs #RTimBild eingeschickt wurden, in Bezug zu Abbildungen aus der Zeit der analogen Fotografie und zeigt damit die Veränderungen im Blick auf die Stadt.

Finissage mit Preisverleihung: Sonntag 3. Juni 2018