Rückschau und Vorschau von „gastgeber kirche“

„ gastgeber kirche“ als Teil der Evang. Kirchengemeinde St. Michael und St. Katharina und die damit verbundene Aufgabenstellung, nämlich die mittelalterlichen Kirchen in Schwäbisch Hall offen zu halten existiert seit 2003. Wir reihen uns ein, in den großen Kreis von über 200 zuverlässig geöffneten Kirchen. Man war sich damals und auch heute noch bewusst, dass man wegen der noch reich vorhandenen Kirchenausstattung diese Kirchen nicht ganz unbeaufsichtigt lassen wollte. Dazu braucht es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich bereitfinden dort Präsenzdienst für eine gewisse Zeit zu leisten. Auch haben wir für 10 Jahre seelsorgerliche Gespräche angeboten. Wir haben es uns nicht leicht gemacht dieses Angebot wegen zu geringer Nachfrage einzustellen. Es bedarf aber zusätzlich Mitarbeiter/innen, die sich für die Organisation, der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dem Angebot an Führungen u.a.m. verantwortlich fühlen. Darüber wollen wir gemeinsam nachdenken.