Rüdiger Baldauf ist nicht nur bekannt als einer der Trompetenspieler aus Deutschland, sondern auch für seinen rastlosen und kreativen Drang, Neues und einzigartiges zu schaffen. Und das schafft er mit großem Erfolg immer wieder. Nach der exklusiven Formation "Rüdiger Baldaufs Trumpet Night" ist der deutsche Spitzentrompeter nun mit seinem neuesten Projekt am Start: "Rüdiger Baldaufs Jackson Trip". Für diese instrumentale Hommage an den King of Pop hat er sich natürlich auf wieder die Elite an Studiomusikern mit ins Boot geholt. Als Jazzquartett bringt Rüdiger Baldauf Marius Goldhammer, Christian Frentzen und Thomas Heinz die Songs von Michael Jackson mit viel innovativem Input auf die Bühne.

Im Gegensatz zu einer "typischen" Tribute Show steht die Musik bei "Rüdiger Baldaufs Jackson Trip" ganz klar im Vordergrund. Statt mit Tanzchoreographien und aufwändigen Showeffekten setzen die Musiker auf einen unverkennbaren und einzigartigen Sound und erfreut dem Zuhörer live ein akustisches Erlebnis der besonderen Art.

"Eine instrumentale und jazzige Hommage an einzigartige Titel von Michael Jackson."