Rumble on the Beach (D)

RUMBLE ON THE BEACH wurde Mitte 1985 von Andy, Ohlly und Marc gegründet. Nachdem sie bereits seit 1984 bei den Randy Rebels zusammen gerockt hatten, wollten sie etwas Neues kreieren. Nach einigen Gigs in und um Bremen entstanden auch schon die ersten Schallplatten, die auf dem Weser Label von Claus ‘Fabsi’ Fabian (Die Mimmi’s; Ex-ZK-Schlagzeuger) veröffentlicht wurden. Durchschlagender Erfolg war recht bald ihre Rockabilly-Version des Prince-Klassikers ‘Purple Rain’, das gekoppelt an eine erste Tournee überregional Beachtung fand. Das etwa zur selben Zeit veröffentlichte Debut-Album “Rumble Rat” schoß bis auf Platz 6 in den Indie Charts 1987. Selbst die Teenie Zeitschrift “Bravo” bekundete mit einem Artikel und Plattenkritiken ihr Interesse. Viele weitere Plattenveröffentlichungen und ausgedehnte Tourneen durch Europa und Canada/USA folgten, inklusive einer ‘besonderen’ Tournee, nämlich zusammen mit den legendären Stray Cats. Nach all diesen Erfolgen trennte man sich 1994 zwar nicht wirklich, aber die Band machte keine Tourneen und Platten mehr.