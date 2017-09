Das bekannte Märchen der Brüder Grimm

Rumpel und Stielzchen wollen sich immerzu gegenseitig übertreffen. Jeder will besser sein als der andere, mehr können, schlauer, größer, schöner sein ... Am besten einen Weltrekord, eine Meisterleistung, etwas noch nie da gewesenes: aus Stroh Gold machen! Und schon sind wir mitten drin im Märchen. Mitten in einer unlösbaren Aufgabe, unerwarteter Hilfe und einem Versprechen, das man einfach nicht halten kann.Des Müllers Lieschen soll für den König Stroh zu Gold spinnen. Obwohl sie das gar nicht kann. Da hat irgendjemand den Mund zu voll genommen. Hilfe kommt von einem kleinen Hutzelmännchen, den sonst niemand beachtet. Aber auch der will immer mehr und mehr.

Wie soll des Müllers Lieschen da bloß wieder rauskommen.

Ach wie gut, dass niemand weiß ... wie es ausgeht.

Das Märchen der Gebrüder Grimm neu und genauso erzählt, wie es jeden Tag passiert.