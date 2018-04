Russian Queen @ Atlantis Lounge

Die schönsten Frauen der Welt sind mit dieser Veranstaltung ganz klar angesprochen!Die Russische Nacht ohne unseren Frauen ist auch gar nicht vorstellbar!! Passend zur der "Girls in Love" in La Boom gelten die gleichen Specials jedoch sind wir auf der suche nach einer Frau die wir am 12.05.18 in Atlantis mit einer Überraschung krönen die Ihr sicherlich gefallen wird.Also Ihr russischen, Schönheiten macht Euch bereit für die unvergessliche Party!

Für die russische Partystimmung sorgen DJ Xeigen & DJ Andy, die mit feinsten, russischen Beatz den Abend verschönern.

Nightspecials:★ Ladies bekommen bis 23 Uhr einen 20,-€ Getränkegutschein★ 23 - 24 Uhr freier Eintritt für Ladies!★ Fotoshooting