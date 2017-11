Russische Staatskapelle

4. Meisterkonzert

Valerij Poljanski | Leitung

Nemanja Radulovic | Violine

Programm:

Tschaikowsky: Krönungsmarsch - CONNY

Tschaikowsky: Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35

Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64

Er lässt sich in keine Schublade einsortieren, der aus Serbien stammende Geiger Nemanja Radulovic - und wer dies aufgrund seines etwas ungezähmten Äußeren voreilig versucht, verpasst das Wichtigste: einen hochsensiblen Künstler, der sich vollständig in die Musik hinein begibt und sein Innerstes darin reflektiert. Unbeeindruckt von Konventionen und technischen Herausforderungen sucht und findet er in seinen Konzerten das Wesentliche, das, was dem Zuhörer direkt zu Herzen geht, den Kern der Musik.Valery Poliansky und die Russischen Staatskapelle Moskau werden dem Solisten souveräne Partner sein in einem Programm, das nach dem kurzen und glanzvollen Krönungsmarsch zu Ehren des Zaren Alexander III zwei der berühmtesten Werke des großen russischen Komponisten präsentiert.