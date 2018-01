Ry x - Body Sun Tour

Der gebürtige Australier und aktuell in LA ansässige Künstler RY X kündigt seine neue Tour durch Europa an und wird als besonderes Highlight mit örtlichem Orchestern auftreten.

Mit dabei hat er seine neue Single ‚Bad Love‘ und dazugehöriges atemberaubendes Video, das in wundervoller mexikanischer Kulisse aufgenommen wurde! ‚Bad Love’ ist eine bemerkenswert emotionale Wiederkehr dieses so einmalig magischen Künstlers!

“a new tour across beloved Europe, sharing stages with premier orchestras a new album in process I unfold these creations for the first time onto stages come share, melt together”