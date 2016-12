Südsee-Kunst Führung

In der ethnologischen Sammlung des Museums der Universität Tübingen MUT warten auf die Führungsteilnehmer ferne Kulturen. Man taucht ein in die bunte und faszinierende Inselwelt der Südsee. Außerdem erhalten die Besucher einzigartige Einblicke in die Kultur der Shipibo-Conibo-Indianer aus Peru. Neben Tanzmasken aus Papua-Neuguinea und mannshohen Biergefäßen vom Amazonas werden die Besucher der Ausstellung den Reiz historischer Gefängniszellen des Fünfeckturms erleben.

Führungskraft: Jörg Josef Götze M.A. mult.