`s Melchinger Brevier

Ein Buch, so richtig zum Schmökern, sich drin verlieren: „Und der Leselust bleibe geweihet der Tag.“

Hurm & Zellmers „Melchinger Brevier“: eine geistreiche, wohlfeile Sammlung zum Sinnieren, die jeder literarische Schwabe und überhaupt jeder gute Leser haben muss. Denn da kommen drin vor: Bausinger und Brecht, Blau und Troll, Frischlin, Härtling und Hebel aus dem badischen Ausland, Franz Xaver Ott, Schubart und Schiller, da gibt ’s Hermann Kurz’ „Bergmärchen“, Härtlings „Winterreise“ und Vischers „Schwabenkunde“, Gedichte von Biermann, Hölderlin, Mörike, Christian Wagner, Walle Sayer und Uhland, da liest man von Dietlinde Ellsässer, Felix Huby, Inge und Walter Jens. Hinkelbein und Wecker – und das alles mal vier: das ist das Melchinger Brevier …

Uwe Zellmer, 1946 geboren, aufgewachsen in Heidenheim, Schwäbische Alb (Ost). Fußball & Literatur als Lebensgefühl. Abitur, württembergischer A-Jugend-Meister und Auswahlspieler, Probetraining beim FC Bayern. Germanistik- und Sportstudium in München und Tübingen. Lehrer. 1981 Mitbegründer, Mitintendant des Theaters Lindenhof, „Deutschlands verwegenste freie Theatergruppe“ (Der Spiegel).

Bernhard Hurm, 1956 in Tübingen geboren, aufgewachsen in Hirrlingen bei Rottenburg. Fußballer und Ministrant. Abitur, Zivildienst, Studium der Sozialpädagogik. Erste Theaterschritte. Mitbegründer des Theaters Lindenhof in Melchingen auf der Schwäbischen Alb, seither auch dort „daheim“. Theatermacher, Schauspieler, Regisseur, Intendant. Glänzender Rezitator von Blau, Hölderlin und Wagner. Aufklärer in Sachen Schwabenkunde: „Kenner trinken Württemberger“, gut 1750 Mal gespielt: Europas meistgespielter Theaterabend.

Lesung in Kooperation mit dem Verlag Klöpfer & Meyer