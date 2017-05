× Erweitern Schmidbauer & Kälberer

Lieder, handgemachte Musik, ErzählungenDie Abende, an denen Werner Schmidbauer und Martin Kälberer mit jeweils einem Gast musizieren und erzählen sind legendär. Größen wie Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Peter Maffay oder Claudia Koreck waren bereits zu Gast bei Martin und Werner.Wally Warning, Roots-Reggae-, Ragga-, Latin-Musiker aus München ist in der neuen Auflage der Gast, um den sich alles dreht. Warning lebt und arbeitet seit 1970 in München, veröffentlichte zahlreiche eigene Alben, betätigte sich aber auch sehr erfolgreich als Songschreiber. Größere Bekanntheit erlangte Wally Warning 2007, als er mit dem Titel No Monkey einen sommerlichen Radiohit hatte. Ende Juli brachte es das Lied bis in die deutschen und Schweizer Singlecharts.Dies ist eine der wenigen Gelegenheiten, Werner Schmidbauer und Martin Kälberer gemeinsam auf der Bühne zu erleben.