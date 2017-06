We love soul music! Eine sehr lange, intensive und freundschaftliche Zusammenarbeit in verschiedensten Besetzungen ist die Basis für das besondere und erfolgreiche Konzept der "Soul Diamonds", die Obi Jenne 2009 ins Leben gerufen hat und die nun mit absolutem Kultstatus, den sie sich mit ihren Auftritten im BIX erarbeitet haben, für Furore sorgen.

Zudem existiert eine große Leidenschaft aller Bandmitglieder für den Soul/R&B/Souljazz der 60er bis 80er Jahre. Fern von aktuellen Modetrends widmet sich das Programm den Klassikern des Funk und Soul, des Jazz und Blues, u. a. den Stücken von Stevie Wonder, Marvin Gaye, Chaka Khan, Aretha Franklin, Prince, Les McCann, Grover Washington Jr., JB und vielen mehr. Immer steht neben der beeindruckenden Virtuosität der Musiker der Spaß im Vordergrund. Unbändige Musizierfreude und Vielfalt treffen auf "Platin"-ausgezeichnete Songs und absolute Klassiker werden in bestechenden Versionen interpretiert.

Bei dieser Soul Diamonds HOT SUMMER DANCE NIGHT wird es die Kultband um Obi Jenne mit einer außergewöhnlich großen Besetzung richtig krachen lassen! Unterstützt werden sie von der genialen Bläsersection mit Andy Haderer, erster Trompeter der WDR Big Band, und mit zwei der besten ihres Faches überhaupt, mit dem kreativen Libor Sima (u.a. SWR Big Band) am Saxophon und dem grandiosen Uli Röser an der Posaune, der von Lindenberg bis YELLO als geschätzter Sideman viele große Acts bedient.

Hier sind messerscharfe Riffs genauso garantiert wie atemberaubende Soli, die der Performance der Band die Krone aufsetzen werden!

Dann sind neben der einzigartigen Eva Leticia Padilla mit Laeh Jones und Derrick Alexander zwei unvergleichliche Gesangstalente am Start. Beide Stars der „Sweet Soul Gospel Revue“ und in sämtlichen Bereichen des Soul zuhause.

Mit dieser Horn-Section und den wunderbaren FrontsängerInnen ist klar, was los sein wird: Earth, Wind and Fire, Prince, Stevie Wonder und und und…und die Party kann losgehen!

Besetzung: Laeh Jones, Eva Leticia Padilla, Derrick Alexander (voc); Andy Haderer (tp), Libor Sima (sax), Uli Röser (tmb), Dany Martinez (guit); Rainer Scheithauer (keys); Benni Jud (b); Obi Jenne (dr)