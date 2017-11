× Erweitern Stereo Nürnberg wrongkong

11 Jahre gibt es uns nun. Und wir haben wahnsinnig viel miteinander erlebt. Aus einem losen Studioprojekt ist eine Band geworden und aus der Band eine (Band)Family.

Wir haben 3 Alben, 2 EPs und einige Singles & Remixe veröffentlicht, waren auf Tour durch halb Europa, sind mit dem Nürnberger Kulturpreis ausgezeichnet worden und haben zwei Preise in Kanada gewonnen. Nun werden wir eine Pause machen, eine Pause auf unbestimmte Zeit. Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, aber sie fühlt sich richtig an. Wir werden am Samstag, den 9. Dezember unser vorerst letztes Konzert spielen. In unserer Heimatstadt, in einem dieser kleinen Clubs in denen alles begonnen hat. Vielen, vielen Dank an alle, die uns in den letzten 11 Jahren unterstützt haben! Tommy, Cyrena, Markus, Claus, Martin & David

Die Final Show am 9.12. ist bereits ausverkauft, Karten für dieses Zusatzkonzert gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wir freuen uns auf euch!