Auf der „Play – Acoustic Trio“ Tour präsentieren MALKY ihre Songs erstmals auf Konzertlänge akustisch, pur und auf die Essenz reduziert. Mit Sänger Daniel Stoyanov an der Akustik-Gitarre, Michael Vajna am Klavier und Alexander Schildhauer am Schlagzeug entfalten die Songs der MALKYAlben „Soon“ und „Where Is Piemont“ eine besondere Anziehungskraft und beginnen speziell zu leuchten.

Auf Ihren bisherigen Tourneen im In- und Ausland profilierten sich MALKY als sensationelle Live-Band von internationalem Format. Einen eigenen Weg zu finden, eine international gültige musikalische Sprache zu entwickeln, war von Anfang an ein Kernanliegen dieser besonderen Band. Nachdem sie sich in Mannheim kennengelernt hatten, zogen Sänger Daniel Stoyanov und der Produzent und Keyboarder Michael Vajna gemeinsam nach Leipzig, wo sie die Basis für den Sound ihrer späteren Band MALKY in einer zum Studio umfunktionierten Dachschräge entwickelten. Auf dem Debütalbum „Soon“ verbanden sich klassisches Motown Songwriting und zeitgenössische Elektronik zu Popmusik mit einer besonderen Tiefe.

Mit dem zweiten Album „Where Is Piemont“, das Ende 2016 erschien, erweiterte MALKY ihren Sound-Entwurf um europäische Folklore, Orchestermusik und Las-Vegas-Coolness. Was aber immer ganz am Anfang und letztlich auch Ende steht ist so einfach die Idee zur kommenden Tour – ein guter Song gespielt von einer großartigen Band.