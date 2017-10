Sabine Giersberg: „Das schwarze Herz des Verbrechens“ von Marcelo Figueras

Am 9. Juni 1956 wird in einem Vorort von Buenos Aires eine Gruppe junger Männer wegen des Verdachts rebellischer Umtriebe von Schergen des Regimes verhaftet und erschossen. Einer von ihnen überlebt. Der Journalist und Autor Rodolfo Walsh erforscht die Hintergründe der Tat und legt 1957 mit „Das Massaker von San Martín“ ein Werk vor, das längst zu den Klassikern der argentinischen Literatur zählt. Für Walsh wird die Investigation zum Wendepunkt: aus einem unpolitischen Krimiautor wird ein leidenschaftlicher Regimegegner – ein Kampf, der ihn am Ende das Leben kostet. Die Schwetzinger Übersetzerin Sabine Giersberg stellt dar, wie sich der argentinische Autor Marcelo Figueras mit großer Sensibilität dem Abenteuer dieser inneren und äußeren Reise nähert und humorvoll und spielerisch Dokumentarisches mit Elementen des Kriminalromans und der romantischen Liebeskomödie verquickt.