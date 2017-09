Sabine Petrich & Regina Büchner Band

Jazz Buffet - Jazz auf gut Deutsch über Laster, Lust, Frust und Liebe

Serviert werden eigene Stücke und bekannte Jazzstandards, gewürzt mit frechen und frischen deutschen Texten über Laster, Lust, Frust und Liebe. Dabei reichen die Gänge des Musikmenüs von den „Wilden Kartoffeln“ einer Stuttgarter Musikkneipe bis hin zum „Grill von Ipanema“.

Augenzwinkernd werden von Sabine Petrich musikalische Geschichten über Gudruns Hormonprobleme, die erotische Wirkung von „Creme Bruleé“ oder eine peinliche Situation mit Jugendliebe Martin aufgetragen bzw. besungen. Dabei gelingt es der Sängerin, jedes der Stücke mit ihrer klaren, samtigen und doch kräftigen Stimme auch schauspielerisch gekonnt in Szene zu setzen. Gewürzt mit gefühlvoll gestalteten Soli der Saxophonistin Regina Büchner wird schließlich jeder der Titel zum Leckerbissen. Die Rhythmusgruppe von JazzBuffet besteht aus den hervorragenden Jazz-Musikern Benedikt Moser am Piano, Rainer Frank am Kontrabass und Daniel Messina am Schlagzeug. Ihr lebendiges Zusammenspiel erzeugt eine erdige und solide Grundlage für Sängerin und Solistin, welches das musikalische Menü bereichert und exzellent abrundet - nach dem Dessert bleibt nachhaltig gute Laune und Lust auf mehr!