Das SCHAUWERK Sindelfingen gibt in einer Einzelausstellung mit Werken der österreichischen Künstlerin Sabrina Haunsperg (geb. 1980) einen facettenreichen Einblick in ihr Schaffen der letzten zehn Jahre. Darunter finden sich Arbeiten, die frisch aus dem Atelier kommen und erstmals öffentlich präsentiert werden.

Haunsperg erstellt farbintensive, dynamische und meist großformatige Gemälde in unterschiedlichen Techniken und Materialien. Dabei legt sie großen Wert auf die Verwendung hochwertiger Farben, die sie nach traditionellen Rezepturen mischt. Die Farbe bringt sie mit Pinsel, Stift, Sprühpistole oder Schüttungen unter vollem Körpereinsatz auf die Leinwand. Im Zusammenspiel aus sorgfältiger Planung und Experimentierfreudigkeit entstehen sich in zahlreichen Schichten überlagernde Farbflächen, Farbgeflechte und energiegeladene Farbexplosionen. Diese ziehen den Betrachter in ihren Bann, bestechen durch ein spannungsvolles Verhältnis von Bildoberfläche und Bildtiefe und lassen Raum für vielfältige Assoziationen.

Sabrina Haunsperg studierte von 2001 bis 2008 Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf unter anderem bei Helmut Federle und war Meisterschülerin bei Herbert Brandl. Sie erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Haunsperg lebt und arbeitet in Düsseldorf.