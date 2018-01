Sächsische Staatskapelle Dresden

Beethoven Konzert für Klavier & Orchester Nr. 1 C-Dur

Beethoven Konzert für Klavier & Orchester Nr. 5 Es-Dur „Emperor“

Karajan verglich den Klang der Staatskapelle Dresden mit dem „Leuchten von altem Gold“ und schon Richard Wagner rühmte sie als seine „Wunderharfe”. Das sind nur einige Meilensteine einer über 450-jährigen, glanzvollen Geschichte. Ob in der herrlichen Semperoper oder auf Tourneen, die Staatskapelle hat ihren ganz persönlichen, unvergleichlich warmen und vollen Klang bewahren können und ist eines der besten Orchester der Welt. Dass dieses Orchester immer wieder mit Rudolf Buchbinder zu sternstundenhaftem Musizieren zusammenfindet, kann kein Zufall sein. Denn Buchbinder ist ebenso wie die Staatskapelle „old school“ im besten Sinne. Kein publicity-süchtiger Glamour-Pianist, sondern seriös, technisch perfekt und einfach meisterlich – ein philosophisch denkender Künstler im Zenit seiner Kunst. Den Geist Beethovens hat Rudolf Buchbinder gleichsam in sich aufgesogen und viele sehen in ihm einen der größten Beethoven-Interpreten der Gegenwart. Dresden, Buchbinder und Beethoven – stimmiger kann ein Konzertabend nicht sein.