Komödie in zwei Akten von Judith Mareike Mielke

Zu Mamas 70. Geburtstag kommen die Geschwister wieder einmal zusammen. Doch alle haben etwas zu verbergen, die Parole heißt: „Sag‘s nicht Mama!“. Während Mutter Elvira immer wieder hinaus muss, das nächste Alpenveilchen des nächsten Gratulanten in Empfang zu nehmen, sind Hetti, Marion und Rüdiger hektisch dabei, Vertuschungspläne zu schmieden, denn: Hetti hat sich von ihrem Mann getrennt, Marion jobbt in einem Massagesalon und Rüdiger ist schwul. Irgendwie schafft es jeder, das Zimmer unter einem Vorwand zu verlassen, um draußen am Alibi für seine Lügengeschichte zu basteln – ausgerechnet da kommt Heribert, der Freund von Rüdiger, hereinspaziert…