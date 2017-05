Sain Release-Konzert

Die Band "sain" stellt an diesem Abend ihr erstes Album vor, dass gespickt ist mit wunderbaren Singer-Songwriter-Liedern, die mitreißen, unter die Haut gehen, zum Nachdenken anregen und im Ohr bleiben.

Die sechs jungen Christen drücken in ihrer Musik einfach nur das aus, was wir für ihr persönliches Leben als essentiell betrachten. Jedes Lied erzählt dabei auf seine eigene Art und Weise davon. Inhaltlich steht allerdings immer das persönliche Verhältnis zu Gott im Mittelpunkt, das sich etwa in Wünschen, Vorstellungen, Lobpreis, Gebet, aber auch in Zweifeln und Fragen ausdrücken kann. Es ist ihnen ein Anliegen, Glauben authentisch in Musik zu übersetzen.