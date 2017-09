Vor 10 Jahren, am 26. Oktober 2007, ging unsere Filmkunstreihe im wunderschönen, nostalgischen Scala-Kino an den Start. 1,7 Mal im Jahr geht der deutsche Durchschnittsbürger ins Kino und entsprechend vorsichtig sind wir mit einer Vorstellung pro Monat angetreten. Inzwischen sind wir bei 24 Filmen und 52 Vorstellungen im Jahr! Und das mit einem ambitionierten Programm, das auch „schwierige“ und unbekanntere Filme enthält. „Besondere Filme in einem besonderen Kino“ lautet unser Motto, und dass unser Programm abseits der kommerziellen Massenware bei Ihnen so gut ankommt freut uns sehr. Natürlich sind auch bei der Filmkunstreihe Komödien die Renner. Aber auch hier bestimmt Qualität die Auswahl. Absoluter Publikumsliebling seit Bestehen der Filmreihe war mit vier kurzfristig angesetzten Zusatzvorstellungen die großartige, originelle und intelligente Komödie „Saint Jacques – Pilgern auf französisch“. Aus Anlass des 10jährigen Jubiläums zeigen wir sie noch einmal – für alle, die sie noch nicht gesehen haben, oder sie noch einmal auf der großen Leinwand des Scala-Kinos erleben wollen. Bitte beachten Sie, dass diese besondere Jubiläumsvorstellung nur ein Mal stattfindet und nutzen Sie rechtzeitig den Karten-Vorverkauf.

Drei Geschwister sind seit Jahren zerstritten. Nun sehen sie sich zum ersten Mal wieder, beim Notar, der ihnen das Testament ihrer Mutter eröffnet. Die wusste um die fehlende Geschwisterliebe und hat deshalb das Erbe für alle drei an eine Bedingung geknüpft: Die beiden Brüder und ihre Schwester müssen gemeinsam zwei Monate lang den Jakobsweg bis nach Santiago de Compostela gehen. Erst wenn sie auch gemeinsam dort angekommen sind, wird ihnen die Erbschaft ausgezahlt. Nach anfänglichem Entsetzen siegt die Aussicht auf das Geld. Die verhärmte Lehrerin Clara, der Workaholic Pierre und der arbeitslose Alkoholiker Claude schließen sich einer Pilgergruppe an. Schon bald müssen sie feststellen, dass die vertrauten Alltäglichkeiten nicht mehr funktionieren: Auf der einsamen Strecke gibt es keinen Alkoholnachschub und kein Handynetz, stattdessen Herausforderungen, die die Gruppe nur gemeinsam bewältigen kann.