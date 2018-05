Saisoneröffnung im Hofladen und Gustav-Werner-Café

Floristik im Hofladen Der Hofladen ist vom 29. Juni bis 29. September 2018 an jedem Freitag- und Samstagnachmittag und zusätzlich bei allen Veranstaltungen geöffnet. Geerntet wird am frühen Morgen, dann werden frische, saisonale Sträuße, Kränze und Gestecke gefertigt. Gustav- Werner-Café und Pestalozzi-Café Die Gustav-Werner-Schule wird in Kooperation mit dem Förderverein der Pestalozzischule das Café im Obstgarten im Rahmen eines Ausbildungsprojekts betreiben. Die Café-Saison beginnt ebenfalls am 29. Juni und endet am 29. September 2018. Weiterhin wird das Café im Obstgarten in diesem Zeitraum an jedem Freitag- und Samstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein.