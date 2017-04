× Erweitern Heilbronner Abendmarkt

Frische Lebensmittel einkaufen und dann einfach noch ein bisschen in der Stadt bleiben - dafür bietet der Heilbronner Abendmarkt vom 4. Mai bis 27. Juli die richtige Atmosphäre.

Dann gibt es donnerstags von 16 bis 19 Uhr auf dem Marktplatz wieder frisches Obst, Gemüse, Eier, Brot und all die anderen frischen Produkte des Wochenmarktes. Zusätzlich bieten lokale Gastronomiebetriebe Leckereien an. Neu in diesem Jahr: Die Abendmarkttermine stehen jeweils unter einem speziellen Motto.

Nach dem erfolgreichen Start des Heilbronner Abendmarktkonzepts im vergangenen Jahr, wird das beliebte Feierabend-Wohlfühl-Programm in diesem Jahr neu aufgelegt. Ein Mix aus Marktständen, Gastronomieangeboten und Livemusik machen den Donnerstagabend wieder zu dem Tag, an dem ein das Verweilen in der Innenstadt zum besonderen Genuss wird. Mit ofenfrischem Flammkuchen, Wein, Cocktails und Livemusik bis 21 Uhr kann der „Summer in the City“ kommen.

Als zusätzliches Highlight wird es in diesem Jahr ein spezielles Programm rund um das Thema Wein geben. Jeweils um 17:30 Uhr und um 20 Uhr finden Präsentationen zu Themen wie „Spargel und Wein“, „Schokolade und Wein“ oder „Käse und Wein“ statt.