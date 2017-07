× Erweitern Heilbronner Abendmarkt

Beim achten Abendmarkt in diesem Jahr, am Donnerstag, 6. Juli, geht es thematisch um Schinken und Wein. Drumherum gibt es zwischen 16 und 21 Uhr auf dem Marktplatz wieder leckere Gerichte, frische Lebensmittel für zu Hause und Livemusik.

Frische Lebensmittel einkaufen und dann einfach noch ein bisschen in der Stadt bleiben - dafür bietet der Heilbronner Abendmarkt die richtige Atmosphäre. Donnerstags von 16 bis 19 Uhr gibt es auf dem Marktplatz frisches Obst, Gemüse, Eier, Käse und all die anderen frischen Produkte des Wochenmarktes. Zusätzlich bieten lokale Gastronomiebetriebe Leckereien auf dem Marktplatz an. Bei ofenfrischem Flammkuchen, Wein, Cocktails und Livemusik bis 21 Uhr wird der „Summer in the City“ zum echten Genusserlebnis.

Die Abendmarkttermine stehen in diesem Jahr jeweils unter einem speziellen Motto, zu dem es jeweils um 17:30 Uhr und um 20 Uhr Präsentationen gibt. Das Thema „Schinken und Wein“ präsentiert Jan Euchler vom Tiroler Bauernstadndl. Um den Wein kümmern sich am 6. Juli die Wein.Im.Puls Jungwinzer der Heuchelberg Weingärtner. Musik kommt vom Heidelberger Duo Sven Herberger und Matthias Wegner.