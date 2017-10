Saitenblicke

Harfenmusik im Schloss – könnte es ein passenderes Ambiente geben als die Räume adeliger Herrschaften? Maren Ferber entführt Sie mit Musik aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen in die Welt von Prinzessinnen und Königen, Adeligen und solchen, die es gerne wären. Klassische Werke werden ebenso zu hören sein wie bekannte Filmmelodien und Eigenkompositionen. Der „majestätische“ rote Faden zieht sich durch den Abend, wenngleich er hin und wieder nur mit zwinkerndem Auge zu entdecken ist.

Maren Ferber ist in Bad Rappenau aufgewachsen und gründete dort im Jahr 2008 die „Musikschule conTakt“, in der die Harfenklasse seither stetig wächst. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit wirkt sie in verschiedenen Orchestern der Region mit und tritt indiversen kammermusikalischen Besetzungen auf.