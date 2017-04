Saleen Haddad

Lesung + Diskussion

Reclaiming Queer Arab Stories

Saleem Haddad liest aus seinem Debütroman „Guapa“ und diskutiert Themen, die sich aus der Coming of Age-Geschichte des Protagonisten Rasa, eines jungen schwulen Mannes im Nahen Osten, entwickeln. Er wird ebenfalls darüber sprechen, auf welch unterschiedliche Weise der Roman in Europa, Nordamerika und im Nahen Osten rezipiert wurde, welche Herausforderung es darstellt, queere arabische Geschichten im Kontext staatlich gesponserten ‚Pinkwashings‘ und eines anschwellenden fremdenfeindlichen Diskurses um Themen wie Homophobie und Frauenfeindlichkeit in muslimischen und Geflüchteten-Communities in Europa und Nordamerika zu schreiben – und was der Aufstieg der Rechten für queere Politik weltweit bedeutet.Saleem Haddad ist Schriftsteller und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Er wurde in Kuwait City als Kind einer irakisch-deutschen Mutter und eines palästinensisch-libanesischen Vaters geboren. „Guapa“ – von Guardian und New Yorker als ‚explosiv’ und ‚herzzerreißend’ beschrieben – ist laut Buzzfeed eines der meist besprochenen Bücher 2016. Die New York Times sieht in Saleem Haddad einen der fünf wichtigsten arabischen Nachwuchsliterat*innen. „Guapa“ erschien im März 2017 auf Deutsch im Albino Verlag.Die Literaturwissenschaftlerin Corinna Assmann und der Religionswissenschaftler Danijel Cubelic führen durch den Abend. Lesung und Diskussion sind auf Englisch.