von Richard Strauss; Aufzeichnung der Inszenierung von Kirill Serebrennikov an der Oper Stuttgart (2015), mit Untertiteln

Musikalische Leitung: Roland Kluttig Mit Simone Schneider, Claudia Mahnke, Matthias Klink u.v.a.

Salome in Stuttgart - Eine Oper über das Unbehagen in unserer Kultur und die Unfähigkeit zu lieben.

Kirill Serebrennikov erzählt in seiner Inszenierung die Geschichte einer kaputten Familie in einer kaputten Welt. Er tut dies ohne zu werten und ohne ideologische Schwarz-Weiß-Malerei. In sein hochmusikalisches Gesamtkunstwerk sind dabei auch Zitate von Terroristen-Videos verwoben. Bei den Texten, die der Darsteller von »Jochanaans Körper« spricht, handelt es sich um den originalen, von Richard Strauss 1905 vertonten Text des gleichnamigen Dramas von Oscar Wilde in arabischer Übersetzung. Als sein zentrales Anliegen bezeichnet der Regisseur, in der Möglichkeit der Liebe einen Ausweg zu weisen aus dem Teufelskreis der Gewalt, in dem unsere heutige Welt gefangen ist.