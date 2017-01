Die instrumentale Musik ist vielfältig und oft auch grenzübergreifend zu anderen Genres, so dass nicht nur ausgesprochene Freunde des Jazz auf ihre Kosten kommen. Die akustischen Instrumente sorgen für einen transparenten Klang und machen die Musik unaufdringlich und dennoch intensiv. Jochen Ebert an der Akustikgitarre ist der musikalische Kopf, seine eingängigen Kompositionen bestimmen den Stil der Band. Mit seiner vielseitigen Spielweise wechselt er zwischen gezupften Lautmalereien, expressiven Akkorden und schwungvollen Soli. Seinem Saxofon entlockt Moritz Koch die ansprechenden Melodielinien, die "Salon du Jazz" auszeichnen. Er verzaubert die Zuhörer mit seinem gefühlvollen Stil und spielt ausdrucksstarke Soli, mal zurückhaltend verträumt, mal kraftvoll und raumgreifend. Dieter Seiferling bringt mit dem präsenten Sound seines Kontrabasses die tiefen Töne ins Spiel. Seine klaren Bassläufe ergänzen die Harmonien und legen eine solide rhythmische Basis. Hin und wieder kommt auch der klassische Bogen zum Einsatz. Robert Schickle spielt ein originelles Percussion, das in erster Linie aus einem Cajon besteht und durch ausgewählte Schlagzeugelemente ergänzt wird. Kreativ und dynamisch setzt er mal Hände, mal Stöcke ein und bringt den Groove so richtig zur Geltung.