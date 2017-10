Bekannt sind die STUTTGARTER SALONIKER durch die Vollmondkonzerte auf dem Stuttgarter Fernsehturm: Patrick Siben und sein SALONIKER STRING AND SWING ORCHESTRA entwickeln das orbitale Konzept weiter und machen den Waiblinger Schloßkeller zum JAZZKELLER. Der Kapellmeister der STUTTGARTER SALONIKER präsentiert handgemachten traditionellen HOT JAZZ - unplugged - von originalen Noten, die aus der Feder der Urgesteine des American Jazz Count Basie, Duke Ellington, George Gershwin, Jelly Roll Morton uvm. stammen. So spielten die Big-Bands der legendären ROARIN' TWENTIES um Louis Armstrong, Benny Goodman, Frankie Trumbauer, Bix Beiderbecke und Paul Whiteman! So prickelnd und aufregend klang der erste Jazz, der noch zu Zeiten des letzten Württembergischen Königs überm großen Teich in den U.S.A. entstanden ist.

