Patrick Siben und die Jazzformation "Saloniker String and Swing Orchestra" bieten ein nächtliches Kontrastprogramm auf dem ersten Fernsehturm der Welt. Er wurde ab 1954 auf Stuttgarts höchster Erhebung, dem Bopserhügel bei Degerloch errichtet und ging ab 1956 auf Sendung. Der Kapellmeister spielt mit seinen Musikern aufregenden Early Jazz (Ragtime, Blues, Swing & Latin) und berichtet "live, unplugged und in Farbe" von den Vorläufermedien des Fernsehens, von der Erfindung der Schellackplatte, von Radio, Stummfilm und Kino im bahnbrechenden Agfa- Color-Verfahren. Als Höhepunkt der Veranstaltung präsentiert er Musik von Erwin Lehn und dem Südfunk-Tanzorchester des Süddeutschen Rundfunks (SDR) aus den 19Fünzigern und damit aus der Bauzeit des Stuttgarter Fernsehturmes. Das Konzert ist eine einzigartige Hommage an das beliebte Stuttgarter Wahrzeichen: Der Stuttgarter Fernsehturm - Der Erste und der Schönste. Zuvor besteht die Möglichkeit zur Begehung der Aussichtsplattform. Der bemannte Highspeed-Lift bringt Sie von 0 auf 153,5 Meter. Einlass: jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn Tickets für die 19 Uhr-Veranstaltung: 55€ inklusive Fahrstuhlfahrten und Begrüßungssekt Tickets für die 21 Uhr-Veranstaltung: 75€ inklusive Fahrstuhlfahrten, Sekt und Häppchen Vorverkauf: Bestell-Hotline 07192/93 66 931 und

www.saloniker.de/fernsehturm

sowie bei allen Easyticket-und Reservix-Verkaufsstellen