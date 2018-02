× Erweitern Fotos: Ingo Dittmann DJ Holger

Ü35-Party mit DJ Holger am 08.02.18 im Barfüsser in Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall – Seit drei Jahren steht der Schwäbisch Haller DJ Holger bei der monatlichen Ü-35-Party im Barfüsser an den Turntables.

Seither an jedem dritten und ab sofort an jedem zweiten Donnerstag im Monat bietet DJ Holger den Gästen Tanzmusik von Anfang 90er Jahre bis heute – mit Songs aus der Zeit des Grunge, Crossover und allem, was danach kam. Gemixt mit Alternative-Rock, Brit-Pop und Post-Grunge, kommen dabei aber auch Funk, Rap und Hip Hop sowie aktuelle Pop-Titel nicht zu kurz.