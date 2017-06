Saltatio Mortis @ Burg Wertheim

× Erweitern Saltatio

SALTATIO MORTIS - In Castellis

+ Gäste: VERSENGOLD und BLOODFLOWERZ

Sich immer wieder neu erfinden, stets kritisch hinterfragen und waghalsig in die lodernden Flammen werfen, um danach als Phoenix aus der Asche zu steigen, dies gehört zu den markantesten Eigenschaften der Spielleute von SALTATIO MORTIS. Nach zwei Nummer Eins Alben in Folge, modernen und gesellschaftskritischen Liedern zieht es die acht Spielleute im Sommer 2017 wieder zurück an die Orte ihrer Anfangszeiten, zurück auf die Burgen und Festungen - oder wie der Lateiner sagen würde: IN CASTELLIS. Im Schatten von Türmen und Zinnen, umgeben von mächtigen Burgmauern freuen sich Saltatio Mortis auf fünf ganz besondere Shows vor einzigartigen und historischen Kulissen, die an sich schon eine Reise wert sind. In solch wunderschönem Ambiente hat man SALTATIO MORTIS bei eigenen Shows noch nie gesehen! Im Schein der Feuer, zusammen mit Freunden und Weggefährten werden die acht Spielmänner in die Vergangenheit eintauchen und das Beste von damals und heute zu einem spannenden und neuen Programm verweben. Akustische und rockige Stücke, neu und alt sind bei SALTATIO MORTIS keine Gegensätze, sondern zwei Seiten der gleichen Medaille und die Zutaten einer grandiosen neuen Show - IN CASTELLIS.

Kommt und feiert mit SALTATIO MORTIS ihren Zug durch Burgen und Festungen und genießt in lauen Sommernächten das besondere Ambiente und die geballte Spielfreude dieser Ausnahmeband.

Als besondere Gäste sind dieses Jahr die Jungs von BLOODFLOWERZ und VERSENGOLD mit von der Partie, eine Kombination die einen ganz eigenen Reiz entwickelt. Wer die Spielmänner von SALTATIO MORTIS 2017 live erleben möchte, der sollte sich die IN CASTELLIS Termine fest in den Kalender eintragen, denn in diesem Jahr begeben sich die acht Spielmänner nicht, wie die Jahre davor, auf Club-und Hallentournee, sondern präsentieren sich ihren Fans mit eigenen Shows nur auf den Festungen und Burgen der IN CASTELLIS Tour 2017, sowie auf ausgewählten Festivals.