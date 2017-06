Saltatio Mortis & Versengold

Sie spielen 2017 nur fünf große Konzerte – eines davon beim Calwer Klostersommer in Hirsau: Die extravaganten Spielmänner von Saltatio Mortis rocken mit ihrem brandneuen Programm „In Castellis“ die Bühne im Kreuzgang. Im Vorprogramm ist die Band Versengold mit modernem, lyrisch ausgefeiltem deutschen Folk zu erleben.

Nach zwei Nummer-eins-Alben in Folge zieht es Saltatio Mortis im Sommer 2017 wieder zurück an die Orte ihrer Anfangszeiten: zurück auf die Burgen und Festungen – oder in diesem Fall ins historische Gemäuer des Klosters in Hirsau. Im Schein der Feuer, zusammen mit Freunden und Weggefährten, tauchen die acht Spielmänner in die Vergangenheit ein und verweben das Beste von damals und heute zu ihrem spannenden, neuen Programm „In Castellis“. Akustische und rockige Stücke, neu und alt, sind bei Saltatio Mortis keine Gegensätze, sondern zwei Seiten der gleichen Medaille und die Zutaten der grandiosen neuen Show.

Unterstützung bekommen Saltatio Mortis auf ihrer Tour von Versengold. Sieben Studioalben, diverse Auftritte im gesamten deutschsprachigen Raum, Buchungen auf großen Festivals wie Wacken und M’era Luna – die sieben Musiker haben seit ihrer Gründung im Jahr 2003 eine lange und erfolgreiche Bandgeschichte hinter sich und sind längst ihrem Ruf als Szene-Geheimtipp entwachsen.

Mit ihren Auftritten ziehen sie gekonnt Hörer aller Facetten auf ihre Konzerte: Vom Folkliebhaber bis zum Liedermacher, vom Rocker und Metalhead bis zum Mittelalter-Fan, vom Darkwaver bis zum Deutschlehrer, von Kindern und Teenagern bis Senioren kann jeder sich für das aberwitzige Textwerk und die ausgefeilten Arrangements dieser einzigartigen Besetzung begeistern.