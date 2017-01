Salvatore Gulino live im Café Le Théâtrre

Salvatore Gulino - Pianist, Sänger, Komponist & noch viel mehr!

Er begann schon in zarten Kindesalter, seine Liebe zur Musik zu entdecken. In seiner musikalischen Laufbahn hat er so einiges Hinter sich! Er steht sowohl als Solomusiker oder auch mit Band auf der Bühne. Dabei lernt man ihn aus verschiedenen Blickwinkel kennen: mal gelassen am Piano, mal als rockiger Sänger oder auch bekannt als Rhythmus-Freak an den Percussions. Eines ist klar: Berühren seine Finger ein Instrument , so kennt seine Fantasie keine Grenzen! Als erfahrener Musiker und Sänger kreiert er mit seinem vielseitigen Repertoire, zu jedem Anlass die richtige Atmosphäre. Ob dezente Hintergrundmusik oder kraftvolle Töne zum Tanzen, alles ist dabei!

Zudem hat Salvatore Gulino für sich selbst aber auch auf Auftrag in den verschiedensten Stilrichtungen komponiert und arrangiert.

Heute ist er nicht nur als Musiker aktiv, sondern auch Inhaber einer erfolgreichen Musikschule in Filderstadt. Hier gibt er mit seinem Team, sein musikalisches Wissen an seine Schüler weiter.