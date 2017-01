Same Same but Different

So gleich - und doch so verschieden: Dieses bunte Get-Together verspricht Vielfalt in seiner ausgeprägtesten Weise, denn gleich vier Bands unterschiedlichster Stilrichtungen sind an diesem Abend am Start: Down to Sky bietet frischen Alternativ-Rock mit packenden Gitarren-Riffs und eingängigen Melodien. Perfect Romance wartet mit sozialunkritischen Liedern über die Liebe zum Leben auf. A Cup Of T. vereint Folk- und Brit-Rock. Und die Open House Band, bestehend aus syrischen und Stuttgarter Musikern, untermalt eine musikalische Nahost-Sehnsucht mit westlichen Klängen. Ein Must-Hear! Initiator dieses Benefiz-Konzerts ist der Open House Club, der durch verschiedenste interkulturelle Projekte ein Umfeld des solidarischen Miteinanders und des gegenseitigen Verstehens schaffen möchte. Der Obolus geht zu hundert Prozent an den Verein Balkan Route Stuttgart e. V., der aus zivilem Verantwortungsgefühl heraus und mit einer unvergleichlichen Eigeninitiative gegründet wurde. Seit 2015 ist BRS bei der Grundversorgung von provisorischen Flüchtlingslagern in der Türkei und in Griechenland engagiert - ein Vorzeige-Projekt, auf das jeder Stuttgarter stolz sein kann.