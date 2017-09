× Erweitern San2

Der charismatische Rhythm & Blues-Sänger mit seiner markant-souligen Stimme katapultiert mit schweißtreibenden Rhythmen, packenden Melodien und einer passenden Prise Pop die schwarze Musik der 1960er und 70er Jahre ins 21. Jahrhundert. Zusammen mit seiner Soul Patrol hat er deutlich hörbar seinen eigenen Sound gefunden.

Am 28.4.2016 rerealise des Albums „Hold On“, das vom Briten Geoff Gascoyne (Jamie Cullum, Van Morrison, Everything But The Girl) produziert wurde und erst kürzlich für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert wurde. Gezielt eingesetzte Backingvocals, griffige Hammondsounds und bluesige Gitarrenriffs klingen manchmal wie die Wiedergeburt der guten alten Motown-Ara und Reminiszenzen an die großen Meister wie Ray Charles, Al Green oder Billy Preston fehlen nicht. Und doch verlassen sich San2 & His Soul Patrol nicht nur auf Altbewährtes, sondern zählen heute zu den angesagten Erneuerern des Genres.