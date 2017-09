× Erweitern Sander Baan - Quartet

Seit der Veröffentlichung des Debut-Albums 'Country Music' war das Sander Baan Quartett auf Tour in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und Rumänien. Das Erstlingswerk ebnete der Band den Weg in traditionsreiche Berliner Jazz-Clubs wie das B-Flat und Schlot. Die Zeit war reif für eine Fortsetzung. Das neue Album 'Heartscape' ist ein weiterer Meilenstein für das Sander Baan Quartett und bringt die Band noch näher an den Puls der Zeit.

Sander Baan - Saxophone

Sander Thijsen – Piano

Jonathan Nagel – Bass

Wieland Möller - Drums