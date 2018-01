Eigensinnig, frech und schnörkellos. Das Sander Baan Quartet spielt, ohne sich zu verbiegen: Musik aus dem Herzen, nicht aus dem Kopf. Jedes Lied erzählt eine persönliche Geschichte mit einem eigenen besonderen Charakter, der sich auf einem langen Weg voller unerwarteter Wendungen entfaltet.

So, wie wir auch im Leben nach Schönheit und Frieden streben und uns doch oft mit Chaos und Feindseligkeit konfrontiert sehen, spiegelt sich auch in der Band eine große Bandbreite von Gefühlen wieder – lyrische Passagen und Explosionen roher Gewalt stehen sich gegenüber.

In den zwei Jahren seit der Veröffentlichung des Debut-Albums Country Music war das Sander Baan Quartett auf Tour in den Niederlanden sowie in Deutschland, Belgien und Rumänien. Das Erstlingswerk ebnete der Band den Weg in traditionsreiche Berliner Jazz-Clubs wie das B-Flat oder die Kunstfabrik Schlot und ermöglichte eine inspirierende Zusammenarbeit mit der niederländischen Star-Saxophonistin Tineke Postma.Die Zeit war reif für eine Fortsetzung. Heartscape ist ein weiterer Meilenstein für das Sander Baan Quartet und bringt die Band noch näher an den Puls der Zeit.

Sander Baan – Saxophon

Sander Thijsen – Piano

Jonathan Nagel – Kontrabass

Wieland Möller – Schlagzeug