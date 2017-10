Sandi Kuhn „Jazzküche" presents: ORK

Daniel Roncari, Lucas Klein und Jakob Obleser einen sich in ORK, einem musikalischdemokratischen Triangel. Gespielt wird moderner Jazz in Kollektiv-Improvisationen und - Kompositionen; zu hören ist ein akustischer Bandsound ohne Harmonieinstrument. Es begegnen sich drei Freunde mit offenem Ohr, Risikobereitschaft und Vertrauen. Nach der Rückkehr Oblesers in die Landeshauptstadt, freut sich das Trio, auf der Bühne der Kiste seine Reunion zu feiern. Dan Roncari - Altsaxofon Jakob Obleser - Kontrabass Lucas Klein - Schlagzeug www.alexanderkuhn.com