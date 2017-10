Sandmandala-Zeremonie - Eröffnungszeremonie

Abschlusszeremonie: Donnerstag, 30.11., um 15 Uhr

Die Ladakhis kommen vom Drepung-Kloster in einer tibetischen Flüchtlingssiedlung in Südindien. DREPUNG LOSELING LHUKIL KHANGTSEN ist ein gemeinnütziger Verein vom Zentrum für Buddhistische Philosophie. Dieser unterstützt arme und bedürftige Schüler der Himalaya-Region und ermöglicht ihnen Erziehung und Ausbildung. Im Mittelpunkt des Studiums steht buddhistische Kunst und Kultur, sein Ziel ist es, den Weltfrieden zu fördern. Es ist inzwischen das dritte Mal, dass in der Seegrasspinnerei ein Sandmandala gestreut wird. Geshe Thupten wird dieses Mal mit seinen mitreisenden Mönchen das Motiv Avalokiteshvara (der Buddha des Mitgefühls) legen. Am Mittwoch, 22.11., ist um 17 die feierliche Eröffnungszeremonie. Vom 23.11 bis zum 29.11. kann von 13 bis ca. 19 Uhr das Sandmandala im Werden verfolgt werden. Man kann die ganze Zeit über zuschauen und auch fotografieren, sich mit den Mönchen unterhalten und auch spenden bzw. Artikel kaufen. Die Mönche eröffnen und schließen jeden Tag mit einer Puja (Ritual). Das Ergebnis ist nicht dauerhaft, sondern wird in einer Zeremonie am Donnerstag, 30.11., um 15 Uhr im nahegelegenen Bach übergeben.