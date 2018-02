Der aus Seattle stammende Producer SANGO kommt für ein paar wenige Shows nach Europa und beehrt dabei auch das Freund & Kupferstecher in Stuttgart.

Bekanntheit erlangte Sango durch Remixes von Aaliyah, Drake, Little Dragon, Nas, The Weeknd, sein Debütalbum ‘North’ und seine Funk-EP-Reihe “Da Rocinha”. Aus seinem ursprünglichen Fokus auf Hip-Hop- und Soul-beeinflusste Beats erwuchs über die Jahre sein eigener, unverkennbar innovativer Sound. Nach zahlreichen Live-Shows in Clubs und auf den großen Festivals auf der ganzen Welt, gibt er im März einen intimen Gig im Freund & Kupferstecher in Stuttgart.