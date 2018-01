× Erweitern Foto: Christian Barz Santiano

Santiano spielen am 11. März in der Porsche Arena.

Mit insgesamt 450 Wochen sind Santiano die am längsten in den deutschen Charts platzierte Band der vergangenen fünf Jahre. Das ist umso erstaunlicher, da sich die fünf erfahrenen, aus unterschiedlichen Musikgenres stammenden Musiker Hans-Timm Hinrichsen, Axel Stosberg, Björn Both, Andreas Fahnert und Pete Sage erst 2011 zusammenschlossen. Zur Live-Besetzung gehören auch Gitarrist Dirk Schlag, Keyboarder Arne Wiegand und Schlagzeuger Marco Moeller. Das Debüt-Album der Shanty-Rocker »Bis ans Ende der Welt« von 2012 hielt sich monatelang auf Platz eins der deutschen Album-Charts, verkaufte sich mehr als eine Million mal und erlangte Platin-Status.

Auch sonst war die bestens eingespielte Mannschaft von Santiano für jeden Spaß zu haben: 2012 rockten sie beim Wacken Open Air ab, spielten als Vorband auf der Helene Fischer-Tour »Das Sommer-Event 2013« und segelten beim ESC-Vorentscheid »Unser Song für Dänemark« 2014 mit »The Fiddler on the Deck« und »Wir werden niemals untergehen« bis ins Halbfinale. Im Sommer 2016 spielten sie vor mehr als 20.000 Fans auf der Berliner Waldbühne und im Herbst 2017 wurde Santiano mit Siebenfach-Gold und Dreifach-Platin für das Album »Von Liebe, Tod und Freiheit« (2015) geehrt. Das ist für die Giganten des Shanty-Rock aus Schleswig-Holstein aber noch lange kein Grund, um sich auszuruhen. Ganz im Gegenteil – sie arbeiten schon mit voller Kraft an der Bühnenshow zum jüngsten Album »Im Auge des Sturms« (2017). Diese Show werden sie bei den Konzerten in Stuttgart und als Headliner des Reutlinger Sommer Open Airs zeigen. Also, alle Mann an Deck und volle Kraft voraus!