Volle Kraft voraus: SANTIANO hissen 2018 wieder die Segel und begeben sich auf große Arena-Tour. Am 24. Februar 2018 machen sie in der SAP Arena Station.

Gerade erst starteten SANTIANO ihre restlos ausverkaufte Akustik-Tour „Die Ruhe vor dem Sturm – das Akustik-Erlebnis 2017“. Bereits seit Monaten sind keine Tickets mehr für dieses Live-Erlebnis erhältlich, bei dem die dreifachen ECHO-Gewinner ihren Fans ein anderes musikalisches Gesicht zeigen. Der Name der Tour ist programmatisch – wie angekündigt folgt auf die „Ruhe“ der Sturm. Denn 2018 hisst die Band wieder die Segel und macht Halt in den großen Arenen Deutschlands. Wenn sie auf die Bühne gehen, dann kreischen die Möwen, dann peitscht der Wind, dann bäumt sich das Schiff im Sturm auf. Egal ob in Flensburg am Meer oder in München, weit weg vom Salzwasser – SANTIANO live sind eine echte Naturgewalt.

Wenn SANTIANO auf Tour sind, dann machen sie keine halben Sachen, das kann jeder in ihrem „Logbuch“ nachlesen, das die Band schon seit 2013 für ihre Fans führt. Zu sehen ist hier beispielsweise, was vor und hinter der Bühne auf einem Konzert von SANTIANO passiert: dass sich am Spaß der Mannschaft rein gar nichts geändert hat, dass sie noch immer scherzen, improvisieren, mit dem Publikum auf Tuchfühlung gehen und unterwegs manche Panne verfluchen. Nur die Häfen, welche die Band anläuft, haben sich über die Jahre geändert. Und so spielen SANTIANO mittlerweile in den größten – regelmäßig ausverkauften – Arenen des Landes. Mit dem phänomenalen Konzert auf der Berliner Waldbühne im Sommer 2016 haben SANTIANO einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere gesetzt: 2013 noch Vorband von Helene Fischer, füllt sich drei Jahre später die legendäre Freilichtbühne mit über 20.000 SANTIANO-Fans. Die Band besitzt die Gabe, in den richtigen Momenten aufs Tempo zu drücken, zum richtigen Zeitpunkt inne zu halten und genau an der richtigen Stelle wieder in den Sturm zu steuern. Das macht nicht nur vor Ort Spaß, sondern ist auch beim zweiten und dritten Mal ein echtes Erlebnis.