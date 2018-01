× Erweitern Foto: Christian Barz Santiano

Der Open-Air Sommer in der Region Neckar-Alb wird in diesem Sommer um eine Attraktion reicher. Wo normalerweise das ganze Jahr über Fußball gespielt wird und die Oberliga-Kicker des SSV Reutlingen angefeuert werden, finde vom 1. bis 3. Juni ein dreitägiges Festival statt.

Ein Vorgeschmack gab es im letzten Jahr mit dem Shooting Star „Wincent Weiss“. Hier konnte man schon das große Zuschauerinteresse in der Region, sowie die perfekte Eignung der Veranstaltungsstätte „Kreuzeichestadion“ feststellen.

„SANTIANO“, die Giganten des Shanty-Rock, kommen am 01. Juni 2018 ins Kreuzeichestadion nach Reutlingen. Mit zusammengerechnet 450 Wochen sind SANTIANO die am längsten in den deutschen Charts platzierte Band der vergangenen 5 Jahre.

Wenn sie auf die Bühne gehen, dann kreischen die Möwen, dann peitscht der Wind, dann bäumt sich das Schiff im Sturm auf. Egal ob in Flensburg am Meer

oder in München und jetzt in Reutlingen, weit weg vom Salzwasser - SANTIANO live ist eine Naturgewalt. Deutschlands erfolgreichste Band steht seit ihrer Gründung für

Mannschaftsgeist und den Glauben an höhere Ziele.

Wenn SANTIANO auf Tour ist, dann machen sie keine halben Sachen.

So vielseitig sich das Publikum von SANTIANO zeigt, Metalheads neben Großeltern mit ihren Enkeln, Familien, Paare oder ganze Cliquen – bei

SANTIANO trennt sie nichts. Sie singen aus voller Kehle, lachen und tanzen und feiern gemeinsam mit der Band ihr Fest. Die Band besitzt die Gabe, in den

richtigen Momenten aufs Tempo zu drücken, zum richtigen Zeitpunkt inne zu halten und genau an der richtigen Stelle wieder in den Sturm zu steuern.

Das macht nicht nur vor Ort Spaß, sondern ist auch beim zweiten und dritten Mal ein echtes Erlebnis.

SANTIANO setzen in allen Bereichen der hiesigen Musiklandschaft Maßstäbe:

Seien es ihre allesamt auf Nummer-1 der Charts platzierten Alben oder ihre legendären Konzert-Tourneen. 7-fach Gold und 3-fach Platin - das sind

Auszeichnungen, die nur Musikalben der Ausnahmeklasse erreichen. Santiano haben solch ein Ausnahme-Album auf die Beine gestellt. „Von Liebe, Tod und

Freiheit“ das Vorgängeralbum wurde 2015 veröffentlicht und im Kreise des Teams und der Plattenfirma veredelt.

„Im Auge des Sturms“ wird als Album aber auch LIVE einen weiteren Meilenstein in der Geschichte von SANTIANO markieren.