Santoor-Konzert: Dr. Bipul Ray - Santoor, Indranil Mallick - Tabla

Die Santoor ist ein Hohlkastenistrument, bespannt mit etwa 100 Metallseiten. Das traditionell in Kaschmir gespielte Instrument hat erst Anfang des 20. Jahrhunderts Eingang in die klassische indische Musik gefunden. Dr. Bipul Kumar Ray ist einer der besten Santooristen der jüngeren Generation; er lehrt am Bharati Collage, University of Delhi. Ihn begleitet Indranil Mallick, einer der führenden Tablaspieler Kalkuttas.