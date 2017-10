Sarah Smith lässt nun einen neuen Traum wahr werden. Nachdem sie mehrere Jahre allein durch Europa getourt ist, kommt die Rock/Pop Künstlerin im November zum ersten Mal mir einer Band und einer neuen Show nach Deutschland. „Ich habe immer gern in Europa gespielt“, so Sarah. „Doch ich wollte schon immer mit einer Band gemeinsam meine Songs spielen. Ich bin sehr gespannt darauf, diesen Klang zum ersten Mal nach Deutschland zu bringen. Sarah tourt mit ihrem neuen Album „11“, welches von Kevin Doyle produziert wurde. Das Album enthält 17 neue Songs, mit ehrlichen, unvergesslichen Texten und einer unvergleichlichen Stimme. Wie auch ihre bisherigen Alben „Stronger Now“ (2012) und „The Jouney“ (2014), gibt es auf dem neuen Album „11“ verschiedene Songs aus dem Bereich Rock (Changing My Mind, Runaway Stay) bis zu Pop (The Dark, Girl, Undertow) und Country (Lay It On The Line, Sunrise). Außerdem bringt das neue Album einen neuen Sound mit verschiedenen Einflüssen durch Horn, Stahltrommeln und ein Cello. Außerdem hat die Künstlerin schon einige Preise gewonnen und kann viele Nominationen vorweisen. Ihr Musikvideo „Into the Ligt“, welches in Kalifornien von Stacy Poulos gedreht wurde, gewann 2016 den Tell Award, sowie den Akademia Music Award für das beste Video im Bereich Pop Rock.