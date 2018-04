Sarah Straub und Band

„Eine Stimme, die unter die Haut geht“. So urteilte der BR über Sarah Straub, eine Singer- und Songwriterin aus dem bayerischen Gundelfingen. Ihre Lieder schreibt sie in Englisch, ihre atemberaubende Stimme setzt ihren Konzerten jedoch wesentliche Akzente. Sie wird in der Bastion ihr aktuelles Album „Love is quiet“ präsentieren, und natürlich werden auch Titel aus dem preisgekrönten Vorgängeralbum „Red“ zu hören sein. Die Multiinstrumentalistin hat schon im Vorgprogramm von Joe Cocker, Lionel Richie, Unheilig, Gentlemen oder Spandau Ballet gespielt, und sie wurde gleich dreifach ausgezeichnet mit dem deutschen Rock- und Poppreis.´2014: Beste Pop-Band, bestes Album (Red) und beste neue Rock-und Pop Künstlerin. Begleitet wird sie von Andi Schmidt, Gitarre, Florian Hirle am Bass und Dominik Scherer am Schlagzeug.